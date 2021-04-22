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    Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı

    Giriş Tarihi: 22.04.2021, 19:18

    BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.

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