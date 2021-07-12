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    Yeniasır TV Gündem Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kurban Bayramı tatilini açıkladı

    Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kurban Bayramı tatilini açıkladı

    Giriş Tarihi: 12.07.2021, 19:54

    Son dakika... Herkesin merak ettiği 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?' 'Bayram tatili 11 gün mü olacak?' soruları yanıt buldu. Kabine bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Erdoğan bayram tatilinin kaç gün olduğunu açıkladı. Erdoğan, "16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürecek." dedi.

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