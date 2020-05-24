Bayramdan Sonra Yeni Normalleşme Adımları Gündemde

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bayramdan-sonra-yeni-normallesme-adimlari-gundemde" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs salgını nedeniyle bayramda uygulanan 4 günlük yasak sonrası günlük vaka sayısının 500'e düşmesi bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse yeni normalleşme planları da gündeme gelecek. Peki alınacak yeni kararlar ne olacak? Hangi kurumlar açılacak? İşte detaylar...