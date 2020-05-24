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    Bayramdan Sonra Yeni Normalleşme Adımları Gündemde

    Giriş Tarihi: 24.05.2020, 13:44

    Koronavirüs salgını nedeniyle bayramda uygulanan 4 günlük yasak sonrası günlük vaka sayısının 500'e düşmesi bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse yeni normalleşme planları da gündeme gelecek. Peki alınacak yeni kararlar ne olacak? Hangi kurumlar açılacak? İşte detaylar...

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