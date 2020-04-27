Bazı kesimlerin hedefi olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek yağıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bazi-kesimlerin-hedefi-olan-diyanet-isleri-baskani-ali-erbasa-destek-yagiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde eşcinsel sapık ilişkilerden uzak durulması gerektiğini söylemesi bazı çevreleri rahatsız etti! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın eşcinsel sapık ilişkilerin aile ve insanlık için sakıncalarını belirtmesi ve dinimiz için de günah olduğunu söylemesi üzerine malum çevrelere mensup kişilerce sosyal medyada çirkin paylaşımlarda bulunuldu. Eşcinsel ilişkiden uzak durulması gerektiğini söylediği için malum çevrelerin hücum ettiği Diyanet İşleri Başkanı'na destek giderek büyüyor...