BBC'nin Türkiye ekonomisini hedef aldığı algı operasyonu elinde patladı!

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Türkiye ekonomisini kötülemek için elinden geleni yapan İngiliz yayın organı BBC yeni bir skandala imza attı. BBC Türkçe’nin ‘Geçinemeyenler’ başlığı ile yayımladığı haber serilerinin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı. Bu haberlerde aileler ile röportaj yapılırken ekonomik koşulların kötü hali altı çizilerek vurgulanıyor. Ancak bu ailelerin gerçekte pek de maddi durumları kötü gibi durmuyor. İşte BBC Türkçe'nin algı operasyonu haberi ve gerçekler...

BBC Türkçe'ninbaşlığı ile yayımladığı haber serilerinin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı. BBC Türkçe haber sitesi,başlığı ile ülkede ekonomik durumun kötü halini yansıtan dizi serisi yayımlıyor. Bu haberlerde aileler ile röportaj yapılırken ekonomik koşulların kötü hali altı çizilerek vurgulanıyor. Ancak bu ailelerin gerçekte pek de maddi durumları kötü gibi durmuyor. İşte BBC Türkçe'nin algı operasyonu haberi ve gerçekler...Son bölümünde yer alan röportaj ise akıllara bazı sorular getirdi. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşadığı iddia edilen Fatma Çetinkaya ile yapılan röportajda Çetinkaya kendini ev ve işyerlerinde temizlik işçisi olarak tanıtıyor. Fakat gerçekte yer alan bazı bilgiler bunun doğru olmadığının kanıtı niteliğinde.Fatma Çetinkaya isimli kadının sosyal medya hesabından kızının kınasını teknede yaptığı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Bu gerçeği yansıtmayan durumlar, BBC Türkçe kanalı ile ülkede algı operasyonu mu yürütülüyor sorusunu gün yüzüne çıkarıyor.