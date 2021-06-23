Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla buluştu. Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önceliğimiz, insalığımıza hizmet etmek Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı temin etmektir" dedi. Erdoğan belediye başkanlarına, "Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız 11 prensibe sıkı sıkı bağlı olmanızı diliyorum" uyarısında bulundu.
Belediye başkanları ile buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli uyarılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.