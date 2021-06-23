  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Belediye başkanları ile buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli uyarılar

    Belediye başkanları ile buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli uyarılar

    Giriş Tarihi: 23.06.2021, 13:15

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla buluştu. Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önceliğimiz, insalığımıza hizmet etmek Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı temin etmektir" dedi. Erdoğan belediye başkanlarına, "Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız 11 prensibe sıkı sıkı bağlı olmanızı diliyorum" uyarısında bulundu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belediye başkanları ile buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli uyarılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Büyükşen çiftinin cinayetinde flaş gelişme!
    Büyükşen çiftinin cinayetinde flaş gelişme!
    Can Ataklı'dan şok iddia 40 milyon para kayıp! Önemli bir CHP'li..
    Can Ataklı'dan şok iddia "40 milyon para kayıp! Önemli bir CHP'li.."
    Büyükşen çifti ''mehir'' yüzünden mi öldürüldü?
    Büyükşen çifti ''mehir'' yüzünden mi öldürüldü?
    Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı
    İzmir'de jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon
    İzmir'de jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon
    Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat
    Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat
    Can Ataklı'dan şok iddia 40 milyon para kayıp! Önemli bir CHP'li..
    Can Ataklı'dan şok iddia "40 milyon para kayıp! Önemli bir CHP'li.."
    Yerli aşının adı belli oldu! Başkan Erdoğan duyurdu
    Yerli aşının adı belli oldu! Başkan Erdoğan duyurdu
    Başkan Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar
    Seli videoya çekiyorlardı! Sular birden gelince kaçacak yer aradılar
    Seli videoya çekiyorlardı! Sular birden gelince kaçacak yer aradılar
    1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor
    Başkan Erdoğan: 1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor
    Müsilajdan kaçış! Yunuslar Bodrum’u mesken tuttu
    Müsilajdan kaçış! Yunuslar Bodrum’u mesken tuttu