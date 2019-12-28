Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle Şırnak ziyaretini anlatan bir paylaşım yaptı. Bakan Berat Albayrak'ın "Teşekkür Şırnak" paylaşımında ziyaret kapsamında yaşananlar görüntülere yansıdı.
Berat Albayrak'tan "Teşekkürler Şırnak" paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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