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Berat Albayrak'tan "Teşekkürler Şırnak" paylaşımı

Giriş Tarihi: 28.12.2019, 15:49

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle Şırnak ziyaretini anlatan bir paylaşım yaptı. Bakan Berat Albayrak'ın "Teşekkür Şırnak" paylaşımında ziyaret kapsamında yaşananlar görüntülere yansıdı.

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