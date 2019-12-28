Berat Albayrak'tan "Teşekkürler Şırnak" paylaşımı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/berat-albayraktan-tesekkurler-sirnak-paylasimi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle Şırnak ziyaretini anlatan bir paylaşım yaptı. Bakan Berat Albayrak'ın "Teşekkür Şırnak" paylaşımında ziyaret kapsamında yaşananlar görüntülere yansıdı.