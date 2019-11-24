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“Beştepe’ye çıkan CHP'li isim" iddiası ile Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor?

Giriş Tarihi: 24.11.2019, 09:23

Siyasetin gündemini günlerce kilitleyen “Beştepe’'ye çıkan CHP’li isim” iddiası nihayet çözüldü. Ve bir skandal ortaya serildi. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın soyadı ve meşhur "Watergate" skandalının adını kullanarak bir kelime oyunu yaptık. "Watergate" skandalı, dönemin Amerikan Başkanı Nixon'ın koltuğuna mal olmuştu. CHP içindeki "Turan-gate" skandalı, kimin ayağını kaydıracak göreceğiz. Ancak CHP şimdiden karıştı. Son gelişmeler, ana muhalefet cephesindeki kaosu daha da derinleştirdi. "Beştepe'ye giden CHP'li" haberini yazan Rahmi Turan, kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi. Yeni iddia sonrası açıklamalarda bulunan Talat Atilla ise, söz konusu haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını söyledi. İddialar, suçlamalar peş peşe geliyor ve tablo giderek belirginleşiyor.

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