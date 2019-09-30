Bilal Erdoğan’dan A Haber'e "Etnospor Kültür Festivali" hakkında önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bilal-erdogandan-a-habere-etnospor-kultur-festivali-hakkinda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Geleneksel oyunların geniş kitlelerle buluşmasına katkıda bulunan "Etnospor Kültür Festivali"nin 4'üncüsü, 16 ülkenin katılımıyla 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Festivale ilişkin Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan A Haber canlı yanında açıklamalarda bulundu. Etnospor Kültür Festivali"nin içeriği hakkında detaylı bilgiler veren Bilal Erdoğan, festivalin önemine dikkat çekti. Erdoğan, sadece İstanbul merkezli bir konfederasyon olarak kendi topraklarımızdaki geleneksel sporları değil, dünyanın her tarafındaki geleneksel sporları yaşatmak için çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.Erdoğan, 60’dan fazla ülkeden temsilci ve kurumla işbirliği yaptıklarını, niyet anlaşmaları imzaladıklarını aktararak, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde konuk ülkenin Arjantin ve Arjantin'in köklü geleneksel sporu patonun misafir olacağının altını da çizdi. Erdoğan, bu önemli festivalin keyifli bir şekilde tasarlandığını da sözlerine ekledi.

"ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ" HAKKINDA DETAYLAR

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "4. Etnospor Kültür Festivali"nin her yaş grubundan 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Festivalde geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalı ziyaretçilerle buluşacak.

Ziyaretçiler spor müsabakalarını izlemenin yanı sıra ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi spor ve oyunu tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleyebilecek. Her yaş grubundan çocuk topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayabilecek.

Festival, bu yıl Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel yemeklerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Kıl çadırlarda oba yaşamından tarihi el sanatları atölyelerine, kılıç kalkan gösterilerinden atlı gösterilere pek çok aktivite festival alanında sahne alacak. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin 7 bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak.