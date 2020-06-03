Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bilim-kurulu-bugun-toplaniyor-tum-gozler-bakan-kocanin-aciklamasinda" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip corona virüsü ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle saat 17:00'de bir araya gelecek. Toplantı sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.