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    Yeniasır TV Gündem Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

    Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Tüm gözler Bakan Koca'nın açıklamasında

    Giriş Tarihi: 03.06.2020, 13:18

    Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip corona virüsü ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle saat 17:00'de bir araya gelecek. Toplantı sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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