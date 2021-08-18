Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca virüse karşı sürekli tedbirli olunmasının altına çizerek "Virüse yiğitlik olmaz" dedi. Koca ayrıca, "Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı." şeklinde konuştu.
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca açıklama yaptı! Kritik 3. doz aşı uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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