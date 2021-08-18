Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca açıklama yaptı! Kritik 3. doz aşı uyarısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bilim-kurulu-sonrasi-bakan-koca-aciklama-yapti-kritik-3-doz-asi-uyarisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca virüse karşı sürekli tedbirli olunmasının altına çizerek "Virüse yiğitlik olmaz" dedi. Koca ayrıca, "Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı." şeklinde konuştu.