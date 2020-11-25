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    Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması

    Giriş Tarihi: 25.11.2020, 21:38

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. İstanbul, Bursa ve İzmir'i uyaran Bakan Koca, semptom göstermeyen vakaların da artık tabloya ekleneceğini duyurdu. 83 milyondan koronavirüsle mücadelede destek isteyen Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık sistemi ve sağlık personeliyle başarılı mücadele sergilediğini belirtti. Ayrıa Bakan Koca, "Bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktı" açıklamasında bulundu.

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