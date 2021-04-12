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    Bilim Kurulu toplanıyor! Ramazan için hangi tedbirler alınacak?

    Giriş Tarihi: 12.04.2021, 09:14

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Ramazan ayında ek tedbirler mi gelecek yoksa tam kapanma mı olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'yi genel olarak dinlendirerek bayram sonrasına rahatlamış hale getirmek istiyoruz" dediği kabine toplantısı kararlarıyla ilgili ilk adım bugün Bilim Kurulu'nda atılacak. Bakan Koca Bİlim Kurulu'nu toplayarak Kabine Toplantısı'na iletilecek tavsiye kararlarını bilim insanlarından alacak. Detayları A Haber'den Ece Altuğ aktardı.

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