  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi?

    Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi?

    Giriş Tarihi: 25.03.2021, 09:41

    Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 16:00’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Yeni tedbirler gelecek mi? Kısıtlamalar artacak mı? Haberin detaylarını A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanı
    Emet'te geniş çaplı karantina uygulamalarına gidildi
    Emet'te geniş çaplı karantina uygulamalarına gidildi
    İzmir’de silahlı soygun dehşeti! Kaçak hırsız her yerde aranıyor
    İzmir’de silahlı soygun dehşeti! Kaçak hırsız her yerde aranıyor
    Kızların tekme tokat kavgası kameraya yansıdı
    Kızların tekme tokat kavgası kameraya yansıdı
    Nikola, Zülfikar'ın canına kıydı
    Nikola, Zülfikar'ın canına kıydı
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu
    AK Parti MKYK toplantısında yeni isimler!
    AK Parti MKYK toplantısında yeni isimler! Görev değişiklikleri olacak mı? Kritik toplantı başladı
    AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Erdoğan'dan teşekkür konuşması
    AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Erdoğan'dan teşekkür konuşması
    İşte AK Parti'nin yeni MKYK listesi! AK Parti'nin yeni A Takımı belli oldu!
    İşte AK Parti'nin yeni MKYK listesi! AK Parti'nin yeni "A Takımı" belli oldu!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ili tek tek selamladı | Video
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ili tek tek selamladı | Video
    AK Parti'den özel klip! 'Sen ben yok hep birlikte Türkiyem'
    AK Parti'den özel klip: Sen ben yok hep birlikte Türkiyem