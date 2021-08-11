Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Bilim Kurulu Toplantısı'nda; aşılama çalışmaları, varyantlar ve koronavirüs salgınının seyri ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplatısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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