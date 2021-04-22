Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00'te video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından açıkmala yapan Bakan Koca, "Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim." dedi..
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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