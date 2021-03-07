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    Yeniasır TV Gündem Bilim Kurulu üyesi Prof. Çalışkan uyardı: Böyle devam ederse her yer kırmızı olur

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Çalışkan uyardı: Böyle devam ederse her yer kırmızı olur

    Giriş Tarihi: 07.03.2021, 17:56

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, 27 Şubat-5 Mart tarihlerine ait 81 ilin 100 bin kişide vaka artış oranlarını gösteren güncel risk haritasını A Haber canlı yayınında yorumladı. Çalışkan, artışın bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde risk haritasının tamamının çok yüksek riski gösteren kırmızı renge döneceğinin kaçınılmaz olacağını söyledi.

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