Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, 27 Şubat-5 Mart tarihlerine ait 81 ilin 100 bin kişide vaka artış oranlarını gösteren güncel risk haritasını A Haber canlı yayınında yorumladı. Çalışkan, artışın bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde risk haritasının tamamının çok yüksek riski gösteren kırmızı renge döneceğinin kaçınılmaz olacağını söyledi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Çalışkan uyardı: Böyle devam ederse her yer kırmızı olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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