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    Binali Yıldırım'dan canlı yayında iddialarla ilgili açıklama: Kesinlikle iftiradır

    Giriş Tarihi: 23.05.2021, 20:31

    Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım partisinin İstanbul İl Başkanlığında oğluna yönelik iddialarla ilgili net konuştu. Yıldırım canlı yayında şu ifadeleri kullandı: İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz.

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