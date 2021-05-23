Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım partisinin İstanbul İl Başkanlığında oğluna yönelik iddialarla ilgili net konuştu. Yıldırım canlı yayında şu ifadeleri kullandı: İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz.
Binali Yıldırım'dan canlı yayında iddialarla ilgili açıklama: Kesinlikle iftiradır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.