Bingöl'de dün saat 17:24'te 5,7 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Depremin ardından da artçılar meydana gelmeye başladı. Bingöl Karlıova'da bu sabah saat 9.51'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte detaylar…
Bingöl'de sabah saatlerinde 5,6'lık bir deprem daha oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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