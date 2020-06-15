Bingöl'de sabah saatlerinde 5,6'lık bir deprem daha oldu!

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Bingöl'de dün saat 17:24'te 5,7 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Depremin ardından da artçılar meydana gelmeye başladı. Bingöl Karlıova'da bu sabah saat 9.51'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte detaylar...