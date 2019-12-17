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Bir babanın evlat çığlığı

Giriş Tarihi: 17.12.2019, 11:38

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine bir baba daha katıldı. İzmir'den 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için eyleme dahil olan baba Mehmet Laçin, " Kızımdan bir haber almadan buradan ayrılmayacağım" dedi

Gamze'mi geri verin
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

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