Bir babanın evlat çığlığı

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine bir baba daha katıldı. İzmir'den 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için eyleme dahil olan baba Mehmet Laçin, " Kızımdan bir haber almadan buradan ayrılmayacağım" dedi