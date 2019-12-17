Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine bir baba daha katıldı. İzmir'den 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için eyleme dahil olan baba Mehmet Laçin, " Kızımdan bir haber almadan buradan ayrılmayacağım" dedi
Bir babanın evlat çığlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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