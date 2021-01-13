  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Bisikletli hırsız kısıtlama dinlemedi! Saniye saniye kamerada

    Bisikletli hırsız kısıtlama dinlemedi! Saniye saniye kamerada

    Giriş Tarihi: 13.01.2021, 10:50

    İzmir’de sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde bir otoparka giren bisikletli şahıs, otoparkta bulunan aracın sağ arka camını kırarak teybini çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, daha sonra bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı.

    Olay, İzmir'in Konak ilçesinde 11 Ocak sabaha karşı saat 04.00 sıralarında gerçekleşti. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde otoparka bisikleti ile giren şahıs, daha sonra bisikletini aracın arka tarafına gizleyerek bir süre aracın çevresinde dolaştı. Aracın içini kontrol ettikten sonra aracın sağ arka kelebek camını kıran şüpheli, bir süre kapıyı açmak için uğraştı, kapıyı açmayı başardıktan sonra içeri girerek aracın teybini söktü. Aracın içinde bir süre dışarıyı kolaçan eden hırsız, daha sonra çaldığı teybi yanında getirdiği poşete koyarak bisikleti ile bölgeden uzaklaştı.

    Araç sahibi Nevzat Efe, benzer olayların sürekli yaşandığını belirterek, "Bu tür olaylar daha önce de başımıza geldi. Kamera sistemlerimizin kablolarını çaldılar. Depomuzun kapısını alttan zorlamışlardı ve depomuzdaki elektrikli süpürgeyi çaldı. Bu olaylardaki şahıs ya da şahısların aynı kişi ya da kişiler olduğunu düşünüyoruz. Şikayetçi de olduk. Gereken yapılacaktır, bundan eminiz. Bu olay bize çok masraf açtı. Durduk yere cebimizden para çıktı" dedi.

    İHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bisikletli hırsız kısıtlama dinlemedi! Saniye saniye kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı!
    Koronavirüs aşı randevusu verilmeye başlandı!
    İzmir sele teslim!
    İzmir sele teslim!
    İzmir'i sağanak vurdu: Araçlar sürüklendi, birçok evi su bastı
    İzmir'i sağanak vurdu: Araçlar sürüklendi, birçok evi su bastı
    İzmir'de sel felaketi! Sulara kapılan kadın son anda kurtarıldı
    İzmir'de sel felaketi! Sulara kapılan kadın son anda kurtarıldı
    Trafik aksamasın diye polis kürekle yolu temizledi
    Trafik aksamasın diye polis kürekle yolu temizledi
    Başkan Erdoğan'dan AB ülkeleri büyükelçileri ile yapılan toplantıda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AB ülkeleri büyükelçileri ile yapılan toplantıda önemli mesajlar
    Son dakika: Ağrı Tendürek'te Eren operasyonu başlatıldı
    Son dakika: Ağrı Tendürek'te Eren operasyonu başlatıldı
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı'nda önemli mesajlar
    Son dakika: Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu!
    Son dakika: Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu!
    İzmir Körfezi'nde bitmeyen kirlilik sorunu!
    İzmir Körfezi'nde bitmeyen kirlilik sorunu!
    Facebook ve WhatsApp'a soruşturma
    Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattı
    Başkan Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
    Başkan Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı