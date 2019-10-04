Bitişik nizam binalar güvenli mi? Güvenli bina nasıl anlaşılır?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bitisik-nizam-binalar-guvenli-mi-guvenli-bina-nasil-anlasilir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul'da yaşanan depremin ardından, deprem kuşağı ülkesi olduğumuz gerçeği ile bir kez daha karşılaştık. Depremle beraber, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına depreme dayanıklı bina ile ilgili araştırmaları başladı. Genellikle konut satın alacak olanlar, binaların depreme dayanıklı olup olmadığını anlamanın yöntemlerini sorguluyor. Peki, binanın depreme dayanıklı olduğu nasıl anlaşılır? Bitişik nizam binalar güvenli mi?