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    Bizimkiler’in Cemil’i, Uğurtan Sayıner'e veda

    Giriş Tarihi: 29.06.2021, 15:16

    Türk televizyonuna damga vuran, 1989-2002 yılları arasında yayınlanan ’Bizimkiler’ dizisinde Cemil karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner,  yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Karşıyaka’daki evinde yaşamını yitirdi. Kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Osman Avcı ile ev arkadaşı olan Sayıner’in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. 77 yaşındaki usta oyuncu için Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Pandemi kurallarına uygun gerçekleşen törene Sayıner'in dostları ve sevenleri katıldı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı.

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