BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: Sayın Erdoğan'a dünyada büyük bir teveccüh var

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Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, A Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan'a dünya genelinde büyük bir saygı duyulduğunu belirten Bozkır, "BM'de Türkiye'ye muazzam bir saygı besleniyor" dedi.