Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, A Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan'a dünya genelinde büyük bir saygı duyulduğunu belirten Bozkır, "BM'de Türkiye'ye muazzam bir saygı besleniyor" dedi.
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: Sayın Erdoğan'a dünyada büyük bir teveccüh var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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