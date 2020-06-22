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    BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan "küresel çözümler üreteceğiz" mesajı

    Giriş Tarihi: 22.06.2020, 23:14

    BM 75. Genel Kurul Başkan Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'na önemli çağrılarda bulundu. Dünyanın her yerinde ciddi sorunlarla karşılaşıldığını belirten Bozkır, "Küresel krizlere küresel çözümler üreteceğiz" şeklinde konuştu.

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