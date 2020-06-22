BM 75. Genel Kurul Başkan Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'na önemli çağrılarda bulundu. Dünyanın her yerinde ciddi sorunlarla karşılaşıldığını belirten Bozkır, 'Küresel krizlere küresel çözümler üreteceğiz' şeklinde konuştu.
BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan "küresel çözümler üreteceğiz" mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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