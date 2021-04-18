Kıyı Ege’de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Elektrik nakil hatları koptu. Ağaçların devrilmesi nedeniyle kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu.
Bodrum’da ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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