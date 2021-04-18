Bodrum’da ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bodrumda-agaclar-devrildi-elektrik-nakil-hatlari-koptu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kıyı Ege’de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Elektrik nakil hatları koptu. Ağaçların devrilmesi nedeniyle kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu.