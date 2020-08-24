Bodrum’da çevre felaketi! Başkan hem çekti hem isyan etti: İçimiz kan ağlıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bodrumda-cevre-felaketi-baskan-hem-cekti-hem-isyan-etti-icimiz-kan-agliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Cumhurbaşkanlığı’nca bir süre önce ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen Yalıkavak Küdür Mevkii’nde Büyükşehir arıtma tesisinden denize akan tonlarca pis atık suyu görüntüledi. Gökmen; “Bir Bodrumlu olarak bu görüntüleri gözlerim yaşlı, içim kan ağlayarak çektim. Belediyenin nasıl bu kadar duyarsız olabileceğine anlam veremiyorum” dedi. Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi...

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen Küdür Yarımadası'nda denizden inceleme yaptı.

Gökmen incelemesinde, Yalıkavak'ta bulunan arıtma tesisinden tonlarca pis suyun direkt denize akıtıldığını tespit etti. Kan donduran görüntü ve fotoğraflarda kıyıdan denize akan suyun akışı, yaratmış olduğu pislik ve denize karışması çok net görülüyor.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çalıştırılan arıtma tesisinden akan pis suyu göz yaşlarıyla görüntülediğini belirten Osman Gökmen; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Küdür'ü "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan etmişti. Böyle mi koruyacağız? Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 1 kilometre ötedeki arıtma tesisinden deşarj edilen su, olduğu gibi, arıtılmadan denize bırakılıyor. Nasıl bir pis koku yayıldığını anlatamam. Bu durum hangi akla vicdana sığar? Bu görüntülere yıllardır içimiz kan ağlayarak şahit oluyoruz. İnanın göz yaşlarımı tutamıyorum. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdum duymazlığa derhal son vermeli. Yapamıyorlarsa bıraksınlar AK Parti olarak biz yapalım. Denizimizi, doğamızı böyle katletmek hangi vicdana sığar? Bu işin sorumlusu kimse derhal göreve çağırıyorum. Bizlerde her an takipçisi olacağız" dedi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH