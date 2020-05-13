Bodrum'da ekipler yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bodrumda-ekipler-yikim-icin-yilmaz-ozdilin-villasinda" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen süre bugün doldu. Aile, herhangi bir çalışma yapmayınca, Bodrum Belediyesi ekipleri, villadaki yıkım işlemini gerçekleştirdi.