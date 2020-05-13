Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen süre bugün doldu. Aile, herhangi bir çalışma yapmayınca, Bodrum Belediyesi ekipleri, villadaki yıkım işlemini gerçekleştirdi.
Bodrum'da ekipler yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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