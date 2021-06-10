  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Bodrum'da feci kaza! Yayaya çarpmamak için takla attı! Araçtan sapasağlam çıktı

    Bodrum'da feci kaza! Yayaya çarpmamak için takla attı! Araçtan sapasağlam çıktı

    Giriş Tarihi: 10.06.2021, 17:54

    Bodrum’da karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil taklar atarak durabildi. Otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçen yaya ve kaldırımda yürüyen vatandaş son anda kurtuldu. O analar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bodrum'da feci kaza! Yayaya çarpmamak için takla attı! Araçtan sapasağlam çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de TOKİ konutları yükseliyor!
    İzmir'de TOKİ konutları yükseliyor!
    Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü
    Nazilli'de sağanak yağmur! Sokaklar çamur deryasına döndü
    Fikir adamlarımız bize yol gösteriyor
    "Fikir adamlarımız bize yol gösteriyor"
    THY'den A Milli Takıma Kalbimiz Bir desteği
    THY'den A Milli Takıma "Kalbimiz Bir" desteği
    İzmir'de 12 kişinin yaralandığı feci kaza
    İzmir'de 12 kişinin yaralandığı feci kaza
    Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı!
    Fikir adamlarımız bize yol gösteriyor
    Başkan Erdoğan'dan Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issız-Göl Forumu'nda önemli açıklamalar
    40 yaş üstü pazartesi aşılanmaya başlayacak
    Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı! 40 yaş üstü pazartesi aşılanmaya başlayacak
    Başkan Erdoğan ve Caparov ortak basın toplantısı düzenledi
    Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi
    CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
    CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli kabul! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
    Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu görüntülerle tepki gösterdi
    Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu görüntülerle tepki gösterdi