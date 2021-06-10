Bodrum'da feci kaza! Yayaya çarpmamak için takla attı! Araçtan sapasağlam çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bodrumda-feci-kaza-yayaya-carpmamak-icin-takla-atti-aractan-sapasaglam-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bodrum’da karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil taklar atarak durabildi. Otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçen yaya ve kaldırımda yürüyen vatandaş son anda kurtuldu. O analar ise güvenlik kamerasına yansıdı.