Bodrum’da karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil taklar atarak durabildi. Otomobil sürücüsü, karşıdan karşıya geçen yaya ve kaldırımda yürüyen vatandaş son anda kurtuldu. O analar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Bodrum'da feci kaza! Yayaya çarpmamak için takla attı! Araçtan sapasağlam çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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