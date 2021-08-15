Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genci, sahildeki vatandaşlar kurtardı. Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen gencin, Dolgu Alanı mevkisinde faaliyet gösteren bir otelde çalıştığı öğrenildi.
Bodrum'da korku dolu anlar! Denizde çırpınan genç son anda kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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