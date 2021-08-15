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    Yeniasır TV Gündem Bodrum'da korku dolu anlar! Denizde çırpınan genç son anda kurtuldu

    Bodrum'da korku dolu anlar! Denizde çırpınan genç son anda kurtuldu

    Giriş Tarihi: 15.08.2021, 16:54

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genci, sahildeki vatandaşlar kurtardı. Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen gencin, Dolgu Alanı mevkisinde faaliyet gösteren bir otelde çalıştığı öğrenildi.

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