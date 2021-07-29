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    Yeniasır TV Gündem Bodrum'da lüks otel tahliye ediliyor! Teknelerle vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor!

    Bodrum'da lüks otel tahliye ediliyor! Teknelerle vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor!

    Giriş Tarihi: 29.07.2021, 16:52

    Manavgat ile başlayan orman yangınları tüm şehri sarmışken diğer illerden de korkutan haberler art arda gelmeye devam ediyor. Bodrum, Alanya, Didim ve daha pek çok yerleşim yerinde gerçekleşen yangınlarda çok canlı yaşamını yitirirken evler yalanmaz hale geldi. Son olarak Bodrum Güvercinlik'teki lüks bir otel tahliye edildi. Otele kadar yaklaşan yangın nedeniyle vatandaşlar teknelerle bölgeden uzaklaştırıldı.

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