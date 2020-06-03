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    Bodrum'da sahile 'beyaz kum' diye mermer tozu döktüler! 345 bin TL ceza...

    Giriş Tarihi: 03.06.2020, 16:27

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan denetimlerde bir otelin sahile mermer tozunu beyaz kum diye dökmeye çalıştığı tespit edildi.

    Bodrum'un en güzel koylarında bulunan bazı oteller, sahile beyaz kum adı altında mermer tozu ve kireç taşı ile beyaz görünüm vermeye başladı. Bodrum Belediyesi ekipleri ise ihbarları değerlendirerek sahillere bu malzemeleri seren otellere savaş açtı.

    Yalıkavak'ta bir otele baskın yapan Bodrum Belediyesi ve Çevre İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 345 bin lira para cezası kesilerek kumların toplanması istenmişti. Gündoğan'daki otelin kumlarının mermer tozu olduğu iddiasıyla bölgeye giden ekipler kumdan örnekler alıp analize gönderdi.

    Bugün ise Bodrum'un en güzle koylarından biri olan Bardakçı koyunda bir otelin beyaz kum serdiği ihbarını alan ekipler harekete geçerek otele baskın yaptı. Serilmeye başlanan kumla ilgili işlem başlatan Bodrum Belediyesi ekipleri kumdan örnek aldı. Sahile kumu seren otel hakkında tutanak tutan ekipler, kum örneklerini analize gönderdi. Otel yetkilileri kullandıkları kumun Kalsit kumu olduğunu savunurken, kumun içerisinde kireç tozu, mermer tozu ve tebeşir gibi birçok maddenin olduğu öğrenildi. Kum serilirken baskın yapan ekipler serme işlemini durdurdu.

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