Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme su hattı borusu patladı. Patlama sırasında yoldan geçen otomobil sürücüleri neye uğradığını şaşırdı. Araçlar son anda su altında kalmaktan kurtuldu. Mahalle sakinleri ise sık sık patlayan su borusu nedeniyle isyan etti.
Bodrum'da su borusu patladı! Araçlar suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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