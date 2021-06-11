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    Bodrum'daki tekne yangınında can pazarı

    Giriş Tarihi: 11.06.2021, 10:32

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde demirli vaziyette bulunan İngiliz bayraklı bir teknenin motor dairesinde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

    Son dakika edinilen bilgiye göre, Bodrum Türkbükü'nde demirli vaziyette bulunan İngiliz bayraklı teknenin makine dairesinde yangın çıktı.

    Türkbükü'nde demirliyken makine dairesinde yangın çıkan 28.5 metre boyundaki İngiliz bayraklı teknede bulunan 3 kişi KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından tahliye edilerek kurtarılırken, yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

    Dumandan etkilenen 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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