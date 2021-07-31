Bodrum’daki yangın kısa sürede büyüdü, mahallenin boşaltılması için anons yapılıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bodrumdaki-yangin-kisa-surede-buyudu-mahallenin-bosaltilmasi-icin-anons-yapiliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatırken yangın mahalline yakın olan Kumbahçe Mahallesi’ndeki ev ve otellerin boşaltılması için anons yapıldı.