Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatırken yangın mahalline yakın olan Kumbahçe Mahallesi’ndeki ev ve otellerin boşaltılması için anons yapıldı.
Bodrum’daki yangın kısa sürede büyüdü, mahallenin boşaltılması için anons yapılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.