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    Bornova'daki jandarma baskınında 11 bin litre etil alkol ele geçirildi

    Giriş Tarihi: 01.10.2020, 11:36

    İzmir’in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

    Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanlar Mahallesi'nde yer alan depoda kaçak içki üretildiği ve etil alkol içerisinde bulunan denatonyum benzoat maddesini arıtmak için tesis kurulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bir adet etil akol içerisinde bulunan denatonyum benzoat maddesini arıtmak için kullanılan arıtma makinesi, 5 litrelik bidonlar içerisinde ambalajlanmış halde 11 bin litre etil alkol, 3 bin 600 adet 5 litrelik boş bidon, bir adet kompresor makinesi ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliler N.N. ve N.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    İHA

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