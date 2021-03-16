Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bosna-hersek-heyeti-ankarada-baskan-erdogan-resmi-torenle-karsiladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre; Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı heyeti Ankara'ya geldi. Resmi törenle karşılanan heyet, Başkan Erdoğan ile başbaşa görüştükten sonra Türk heyeti ile görüşecek. Daha sonra ise ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.