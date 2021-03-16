Son dakika haberine göre; Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı heyeti Ankara'ya geldi. Resmi törenle karşılanan heyet, Başkan Erdoğan ile başbaşa görüştükten sonra Türk heyeti ile görüşecek. Daha sonra ise ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.
Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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