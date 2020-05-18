Bugün marketler açık mı? 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlamasında marketler kaça kadar çalışıyor? İşte detaylar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bugun-marketler-acik-mi-18-mayis-sokaga-cikma-kisitlamasinda-marketler-kaca-kadar-calisiyor-iste-detaylar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada 16-17-18-19 Mayıs günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün 3. günü. Peki, 18 Mayıs sokağa çıkma kısıtlamasında marketler açık mı? Bugün marketler kaça kadar çalışıyor? İşte detaylar...

18 MAYIS PAZARTESİ MARKETLER AÇIK MI?

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.