Bursa-Ankara karayolunda büyük trafik kazası

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bursa-ankara-karayolunda-buyuk-trafik-kazasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfaki mevkiinde freni boşalan TIR'ın, önünde seyreden 15-20 aracı kağıt gibi ezdi! Kaza sonrası karayolu tam bir savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevkedildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.