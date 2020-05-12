Büyük Menderes Nehri zehir saçıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/buyuk-menderes-nehri-zehir-saciyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın'da yer alan Büyük Menderes Ovası'nda yeni dönem hazırlıkları yapılırken nehir kimyasal atıklar nedeniyle adeta zehir saçıyor. Nehirden su siyah akarken çevreye de kötü kokular da yayılıyor. Eskiden pek çok balık türü nehirde yer alırken son yıllarda Büyük Menderes Nehri herhangi bir canlıya ev sahipliği yapamıyor. Peki şu anda Menderes Nehri'ndeki kirlilik oranı nedir? Kirliliğin tarıma etkileri nelerdir? Çevre Mühendisi Nilgün Böcekli Ahaber canlı yayında detayları paylaştı.