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    Yeniasır TV Gündem Büyük Zafer'in 99. yılı! Dumlupınar Şehitliği'nde tören

    Büyük Zafer'in 99. yılı! Dumlupınar Şehitliği'nde tören

    Giriş Tarihi: 30.08.2021, 10:47

    Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'nin 4 bir yanından gelen vatandaşlar Kütahya Dumlupınar'da bulunan şehitliğe akın etti. Detayları A Haber'den Ata Gündüz Kurşun aktardı.

    Milli Mücadele'nin görülmemiş fotoğrafları!

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