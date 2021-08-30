Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'nin 4 bir yanından gelen vatandaşlar Kütahya Dumlupınar'da bulunan şehitliğe akın etti. Detayları A Haber'den Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Büyük Zafer'in 99. yılı! Dumlupınar Şehitliği'nde tören haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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