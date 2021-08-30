Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla ilk olarak Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan daha sonra; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.
Büyük Zafer'in 99.yılı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrikleri kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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