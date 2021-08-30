Büyük Zafer'in 99.yılı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrikleri kabul etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/buyuk-zaferin-99yili-baskan-recep-tayyip-erdogan-tebrikleri-kabul-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla ilk olarak Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan daha sonra; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.