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    Büyükşehir projeyi neden bitiremedi? Buca Tüneli'nde 4 yılda sadece 300 metre kazılabildi

    Giriş Tarihi: 28.01.2022, 14:18

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Tüneli Projesi bir türlü bitirilemedi. İzmir için önemli bir projeydi ancak 2018'de başlanan şu anda 300 metresi kazılabilen tünel 2018'den bugüne kadar başladığı yerde duruyor. Şu anda da ihale süreci yeniden yapıldı. Belirsizlik sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, konuyu A Haber Muhabiri Tayfun Er'e değerlendirdi.

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