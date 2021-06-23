Can Ataklı; Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil'i birbirine düşüren, Sezgin Baran Korkmaz'ın desteğinin olduğu belirtilen Artı 1 TV ile ilgili yeni bir iddiayı ortaya attı. Ataklı, YouTube kanalında kanalın kuruluşunda birçok şaibenin olduğunu söyledi, CHP'li bir ismin 40 milyon TL parayı buhar ettiğini belirtti.
Can Ataklı'dan şok iddia "40 milyon para kayıp! Önemli bir CHP'li.." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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