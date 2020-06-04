Can Dündar'ın villasında, kaçak bölümlerin yıkımına başlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/can-dundarin-villasinda-kacak-bolumlerin-yikimina-baslandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına yönelik harekete geçildi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Muğla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tahliye için gönderilen ihbarnamenin ardından yıkımı, Dündar'ın kendisinin yaptırdığı öğrenildi.