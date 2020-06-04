Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımına yönelik harekete geçildi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Muğla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tahliye için gönderilen ihbarnamenin ardından yıkımı, Dündar'ın kendisinin yaptırdığı öğrenildi.
Can Dündar'ın villasında, kaçak bölümlerin yıkımına başlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.