  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün kuleleri 270 metreye ulaştı

    Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün kuleleri 270 metreye ulaştı

    Giriş Tarihi: 04.05.2020, 12:09

    Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 270 metreye ulaştı. 32 bloktan oluşacak köprü ayakları, tamamlandığında 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 28. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 270 metreye ulaştı. 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayaklarının tamamlanmasına 48 metre kaldı.

    18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

    1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün kuleleri 270 metreye ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    TOKİ'den İndirim Kampanyası!
    TOKİ'den İndirim Kampanyası!
    Virüsle mücadele nasıl ilerliyor?
    Virüsle mücadele nasıl ilerliyor?
    Salgın hastanesinin yüzde 80'i tamam
    Salgın hastanesinin yüzde 80'i tamam
    Koranavirüs nedeniyle evcil hayvanlar sokağa atıldı!
    Koranavirüs nedeniyle evcil hayvanlar sokağa atıldı!
    Döngeloğlu koronadan vefat etti
    Döngeloğlu koronadan vefat etti
    Başkan Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımı
    Virüsle mücadele nasıl ilerliyor?
    Virüsle mücadele nasıl ilerliyor?
    Döngeloğlu koronadan vefat etti
    Ömer Döngeloğlu koronavirüsten vefat etti
    Başkan Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projeleri paylaşımı
    Bitlis Şehitlerine Son Görev
    Bitlis Şehitlerine Son Görev
    Başkan Erdoğan: Biz bu yoldan dönmeyeceğiz
    Başkan Erdoğan: Kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldan
    Başkan Erdoğan Somali'ye yardım paylaşımı
    Başkan Erdoğan Somali'ye yardım paylaşımı