Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajını gerçekleştirdi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir." dedi.
Çanakkale Boğazı köprüyle birleşti! Son kaynak Başkan Erdoğan'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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