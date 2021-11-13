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    Yeniasır TV Gündem Çanakkale Boğazı köprüyle birleşti! Son kaynak Başkan Erdoğan'dan

    Çanakkale Boğazı köprüyle birleşti! Son kaynak Başkan Erdoğan'dan

    Giriş Tarihi: 13.11.2021, 15:33

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajını gerçekleştirdi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir." dedi.

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