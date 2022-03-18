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    Yeniasır TV Gündem Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Yalnızca bizim değil tüm mazlumların zaferidir

    Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Yalnızca bizim değil tüm mazlumların zaferidir

    Giriş Tarihi: 18.03.2022, 13:05

    Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı törenler ile kutlanıyor. Çanakkale'deki törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyeleri, Meclis Başkanı ve milletvekilleri ile çok sayıda siyasi isim katılıyor. Erdoğan'ın katılımı ile bugün Çanakkale 1915 Köprüsü de açılacak. Dev eserin açılışı ile Çanakkale Zaferi taçlandırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'ndeki törende konuştu. Başkan Erdoğan, "İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir. Buradaki şehitliklerden ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan çıkaracağımız çok büyük dersler olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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