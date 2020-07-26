Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını | Bakan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/canakkalede-5-ayri-noktada-orman-yangini-bakan-bekir-pakdemirliden-ilk-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri; Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını çıktı. Haberi alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programını iptal ederek yangın bölgesine geldi. Bakan Pakdemirli yangınların kontrol altına alındığını ve soğutma işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

Bakan Bekir Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada "Isparta'da bir, İzmir'de bir, Kahramanmaraş'ta bir, Kastamonu'da bir, Elazığ'da iki, Kütahya'da bir, Çanakkale'de 5 olmak üzere 12 yerde yangınlarla mücadele edildi. Tüm yangınların şu saat itibarıyla söyleyebilirim ki hepsi kontrol altında. Hepsinin soğutma faaliyetleri sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.