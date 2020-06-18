Çanakkale'de İyi Parti-CHP gerginliği

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Çanakkale'nin İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, ittifak paydaşları olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyelerinden ve temsilcilerinden hiçbir destek görmediklerini belirterek, CHP'yi eleştirdi. İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Rıdvan Uz da İyi Partili belediye başkanlarına destek verdi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan canlı yayında bu gerilimi yorumladı.